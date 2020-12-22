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مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا"

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مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا"

مصراوي Masrawy

07:48 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة، إنه من المقرر بدء تطعيم الفرق الطبية والفئات ذات الأولوية بلقاح فيروس كورونا المستجد، مع بداية العام الجديد.

وأضاف شوقي في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "سنبدأ على الفور مع بداية السنة الجديدة، ومن المحتمل في الأسبوع الأول من يناير".

وحددت وزارة الصحة والسكان، الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ لتشمل المرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهيّ: الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

أما الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها هي الفئات التالية:

١- المصابون بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي).

٢- المرضى ناقصو المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

٣- مرضى الأورام.

٤- كبار السن.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، قالت إنه سيتم توزيع اللقاح على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر كبداية للمرحلة الأولى، مع تجهيز مراكز مخصصة بالمحافظات؛ لتوفير اللقاح للفئات المستحقة من المواطنين.

وأوضحت أنه سيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للتسجيل ومربوط بنظام تشغيل محدد، حيث يشمل التسجيل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كمرحلة أولى، كما سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للاطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات بعد التسجيل من خلال التطبيق، ومتابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.​​

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