أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور -
ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية -
الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا والدفاع المشترك عن التعددية والتجارة الحرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

Print
قال إن الرؤية الاستباقية للقيادة جعلت التعلم عن بعد بديلاً في ظل جائحة كورونا

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

استطاع مُعلم بثانوية عمرو بن العاص في وادي الدواسر، توثيق مشهد التعليم عن بعد بأطرافه المتكاملة بالمملكة؛ في صورة مشرفة تعكس قوة الدولة وأجهزتها في التحول الإلكتروني والتعامل معه في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أظهرت مشاركة المعلم "محمد بن قبلان الحزيمي" في مسابقة التعليم على مستوى المملكة، حس المسؤولية لدعم جهود الدولة في استمرار الرسالة التعليمية حباً في وطنه وحضارته ورقية، كما بينت المشاركة علاقة الطلاب الحميمية واندماجهم في المنصة الإلكترونية متحدين كل الظروف لصنع تجربة ناجحة".

وأكد "الحزيمي" لـ "سبق" أن الرؤية الاستباقية والجهود العظيمة لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من التعلم عن بُعد بديلاً استراتيجياً في مواجهة هذه الظروف الصحية الطارئة، هو ما دعاه لترجمة هذا العمل المرئي الذي دمج ما بين المشرف التربوي والمعلم والطالب والقائد وولي الأمر من خلال نظام موحد يختصر كافة مكتسبات التعليم بما يحقق السلامة للجميع بشكل عام".

وأشار "الحزيمي" أن توثيق هذه التجارب جاءت بجهد شخصي منه وبمشاركة ٨ طلاب حيث تم تصويره في أماكن داخل وخارج المحافظة، ليعبروا بذلك عن تفاعلهم مع هذا المشروع التقني الأساسي لجهود الدولة ونجاحها في استمرار التعليم الإلكتروني كوقاية صحية لمواطنيها وما قابله من جهود مذهلة من شعب جبار انطلق لأبعاد وآفاق نحو تمكين مملكة علمية حضارية مدعمة بكل القوى التقنية".

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية