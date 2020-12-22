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"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء

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"الغنايم" يكرّم البحوث المتميزة بكلية العلوم الإنسانية ويتابع الإجراءات الاحترازية

قامت عميد شؤون المكتبات بجامعة شقراء بزيارة للمكتبة المركزية شطر الطلاب للوقوف على سير العمل فيها، فيما كرم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء عددًا من منسوبي الكلية المميزين في الأنشطة والأبحاث وأعمال الجودة.

جاء ذلك ضمن الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل، قامت عميدة شؤون المكتبات الدكتورة البندري بنت ضيف الله المطيري بزيارة للمكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء.

واطلعت الدكتورة المطيري على مرافق المكتبة وكل محتوياتها، وأعطت توجيهاتها للعاملين فيها، وحثتهم على المزيد من العمل، وإبراز أعمال المكتبة، والتفاني في العمل والتحلي بروح الفريق الواحد.

ووجهت "المطيري" موظفي المكتبة، بتنفيذ أهم الوسائل للتعريف بالمكتبة والخدمات التي تقدمها، لتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة من خدمات المكتبة، ومتابعة كل جديد فيها، إيمانًا بأهمية الكتاب في نقل المعرفة، وتطور الأمم وتقدمها.

فيما قام عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء الدكتور عبدالله الغنايم بتكريم أعضاء هيئة التدريس، وذلك وفق الخطة التي وضعتها الكلية منذ بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية.

يُشار إلى أن عميد العلوم قام بتكريم 25 من أعضاء هيئة التدريس المشاركين بأبحاث متميزة مع طلاب الكلية والخريجين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس المميزين في الأنشطة الطلابية بالكلية وأعمال الجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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