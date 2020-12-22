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اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد

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اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد

مصراوي Masrawy

08:58 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

قال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، إن مدينة أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد تدخلها خدمة الغاز الطبيعي مع حلول عيد أسوان القومي في 15 يناير المقبل.

وأضاف المحافظ أنه جرى توصيل الخط الرئيسي بطول 14 كم. ومن المخطط أن يجرى الإعلان للمواطنين للتعاقد، كما سيساهم ذلك في فتح آفاق التنمية والاستثمار بعد توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية، وأيضًا المنطقة الحرة المخطط إنشاؤها بأسوان الجديدة.

كما وجه بضرورة أن تشمل جميع المشروعات الجديدة، وأعمال التطوير والتجديد، تنفيذ نموذج الكود الدولي الخاص بذوي الهمم سواء في الطرق والشوارع أو المباني، بالإضافة إلى وسائل النقل ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس.

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