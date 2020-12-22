3 قرارات من النيابة بعد اكتشاف شحنة "أخشاب مشعة" بميناء الإسكندرية - مستندات

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مصراوي Masrawy



الإسكندرية - محمد عامر:

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على شحنة أخشاب قادمة من الجبل الأسود، وذلك لاحتوائها على ملوثات "نويدات مشعة" ضارة بصحة المواطن.

أصدرت النيابة 3 قرارات في الواقعة المحرر بها محضر رقم 902 لسنة 2020 إداري نيابة ميناء الإسكندرية، تشمل عرض المضبوطات على الجهات المختصة للفحص وإعداد تقرير مفصل بذلك، واستدعاء صاحب المضبوطات لسؤاله.

كانت شحنة أخشاب وصلت إلى ميناء الإسكندرية في أبريل الماضي على متن السفينة ST JOHNS، قادمة من ميناء "مونتنيجرو" بجمهورية الجبل الأسود، برقم بوليصة "5.4.3.2.6" لصالح مؤسسة "ا.ل" للاستيراد، مقرها شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قرارًا برفض الشحنة بالكامل وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى بلد المنشأ، إلا أن الشحنة مازالت موجودة بإحدى ساحات التخزين بالميناء بعد تهرب الوكيل الملاحي والمستورد من تنفيذ القرار.

وبحسب المستندات التي حصل عليها "مصراوي" فإن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شكلت لجنة من الواردات والحجر الزراعي لمعاينة الشحنة المشار ظاهريًا، وتزن 632 طنًا بإجمالي 1814 مترًا مكعب خشب زان، وأخذ عينات لإرسالها إلى معامل هيئة الطاقة الذرية، لفحصها إشعاعيًا.

في يوم 11 مايو الماضي، تلقت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خطابا من هيئة الطاقة الذرية كشف عن كارثة، إذ أظهرت نتائج تحليل العينات التي أجريت بـ 3 معامل مختلفة بالهيئة، احتواء الشحنة على ملوثات "نويدات" مشعة بنسب تفوق المصرح بها.

سارعت هيئة الرقابة على الصادرات بإصدار قرار برفض نهائي للشحنة حمل رقم 389/ لسنة 2020، وتسليمها لصاحب الشركة المستوردة للشحن، وأخطرت الجمارك بالقرار لموافاتها ما يفيد إعادة تصدير الشحنة لبلد المنشأ .

وبدوره، خاطب ميناء الإسكندرية 4 جهات رسمية بعد تباطؤ الجمارك في تنفيذ القرار إعادة التصدير، وذلك في إطار إحكام السيطرة وضمان عدم دخول أي سلع أو بضائع تضر بصحة المواطن.

ووفقًا لبيان رسمي، طالبت هيئة ميناء الإسكندرية قطاع النقل البحري بإلزام التوكيل الملاحي بإعادة تصدير رسالة الأخشاب المرفوضة إشعاعياً.

واستدعت الهيئة التوكيل للقيام بإعادة تصدير الشحنة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1348 لسنة 2011، إلا أنه أكد انتهاء صلته بالشحنة كونه أصدر إذن تسليم لصاحبها.

وأكد البيان أن هيئة الميناء قدمت كافة التسهيلات لصاحب الشحنة لإعادة تصدير الرسالة إلى بلد المنشأة مرة أخرى، وأفاد بأنه جار اتخاذ إجراءات إعادة التصدير إلا أنه تهرب ولم يحضر مرة أخرى.

جرى تحرير محضر ضد صاحب الشركة المستوردة تحت رقم 902 لسنة 2020 إداري نيابة ميناء الإسكندرية، ومخاطبة الغرفة التجارية بإيقاف التعامل مع الشركة المستوردة حتى تعيد تصدير الشحنة.