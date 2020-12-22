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"بلومبرج": بايدن يختار مدير مدارس كونيتيكت لتولي منصب وزير التعليم

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"بلومبرج": بايدن يختار مدير مدارس كونيتيكت لتولي منصب وزير التعليم "بلومبرج": بايدن يختار مدير مدارس كونيتيكت لتولي منصب وزير التعليم

مصراوي Masrawy

08:39 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


واشنطن - (د ب أ)

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن ميجيل كاردونا، مدير مدارس ولاية كونيتيكت، الذي دعا إلى إعادة فتح المدارس وسط أزمة ، ليتولى منصب وزير التعليم، حسبما أفاد مصدر مطلع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصدر قوله إن بايدن تعهد باختيار شخص كان يعمل مدرسًا لقيادة وزارة التعليم، وبدأ كاردونا حياته المهنية كمدرس في مدرسة ابتدائية قبل أن يصبح مديرا.

ويشغل كاردونا حاليًا منصب مفوض التعليم في ولاية كونيتيكت، وقد حث المدارس على إعادة فتح أبوابها أثناء الوباء، محذرًا من أن الكثير من الطلاب يتخلفون عن عملية التحصيل الدراسي الركب لأنهم يعتمدون على التعلم الافتراضي.

وتعهد بايدن بأن تعمل إدارته على إعادة فتح المدارس خلال الأيام المائة الأولى، إذا قام الكونجرس بتمويل مستلزمات الحماية وغيرها من الإجراءات اللازمة لجعل المدارس أكثر أمانًا.

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