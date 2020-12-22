دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بدولة الإمارات، مساء الثلاثاء، عن حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلقاح فايزر، اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

من جانبها، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثا، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24المقبل، الموافق ديسمبر 2020.

وتبعًا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص "PCR" في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.