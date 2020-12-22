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قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس

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قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس
المذيع "المساعد" يشتري ناقتين.. ولاعب الهلال "سالمالدوسري" يستثمر  في المنقية

قطاع

أصبح قطاع الإبل مجالاً خصبة للاستثمار ومحط أنظار المستثمرين من رجال الأعمال والرياضيين والشركات، وذلك يعود للحراك الاقتصادي الكبير الذي أحدثه مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل، حيث عقد خلاله العديد من المستثمرين في هذا القطاع صفقات مليونية في شراء الفرديات.

وكشف برنامج مجلس الصياهد المصاحب لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة والذي يبث يوميًا من أرض المهرجان، إبرام المذيع الرياضي فهد المساعد صفقتين بشراء ناقتين من فئة الوضح ، أعلن بعدها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين في تغريدة له على تويتر بقوله: بعد دخول مقدم برنامج ‫مجلس الصياهد "فهد المساعد" إلى عالم الإبل وبعد إبرامه صفقة اليوم ناقتين في لون الوضح، نرحب به وأقدم له هدية ناقتين لقحات على فحول المنقية.

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الثلاثاء وجود اللاعب الدولي نجم السعودي ونادي الهلال الكابتن سالم الدوسري، أظهرت مقاطع تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته اليوم استعداد الدوسري للمشاركة في مهرجان الإبل ويؤكد: بإذن الله ستشاهدون المنقية في رد له على المصور مبارك آل نمر الذي طرح عليه التساؤل متى سيتم مشاهدة منقية الدوسري من الإبل.

فيما أعلن برنامج مجلس الصياهد قد ذكر قبل أيام أن هناك لاعبًا دوليًا حاليًا في المنتخب السعودي ويعد الرقم واحد سيوجد الأسبوع المقبل في الصياهد، ليشتري إبلاً ويستثمر فيها.

يُشار إلى أن الجهود الكبيرة الذي يقوم بها نادي الإبل أحدثت نقل نوعية للاستثمار في عالم وحقق معدلات نمو اقتصادية كبيرة للجميع، شكِّلت إقبالاً لافتًا للعديد من المستثمرين، وذلك لأن الأرباح تكاد تكون مضمونة في هذا المجال لما يشهده هذا القطاع من قوة شرائية عالية تقدر بالملايين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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