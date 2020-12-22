أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور -
ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية -
الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا والدفاع المشترك عن التعددية والتجارة الحرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي

Print
"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي "المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي
ضمن إجراءات تطوير خدماته لمصلحة المواطن

أصدر الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن علي داود المسلمي، رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي.

ويشمل قطاع شمال مكة الصحي كلاً من محافظات (الجموم، الكامل وخليص)، وذلك في ضوء الإجراءات التنفيذية للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير خدماته لمصلحة المواطن والمقيم.

وأعرب الدكتور "المُسلمي" عن شكره وتقديره للثقة التي مُنحت له للمساهمة في هذا التطوير، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية