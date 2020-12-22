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النيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من السابع في المرج

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النيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من السابع في المرج النيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من السابع في المرج

مصراوي Masrawy

08:21 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

صرحت نيابة المرج، بتشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار بالمرج، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من الأهالي بسقوط شاب من أعلى عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المرج، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم خيري حسين رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وأكد والده أنه لم ينتحر، وأنه اختل توازنه، وسقط في الشارع، ما تسبب في وفاته.

وأكدت التحريات صحة رواية الأب وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبعد تفريغ متداول لحادث السقوط.

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