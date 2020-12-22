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أبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر

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أبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر أبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر

مصراوي Masrawy

08:30 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثا، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24المقبل، الموافق ديسمبر الجاري.

وتبعًا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص "PCR" في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.

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