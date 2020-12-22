رئيس وزراء السودان: استعادة الحصانة السيادية "إنجاز تاريخي"

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مصراوي Masrawy

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن إجازة الكونجرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان، والذي يعيدها الحصانة السيادية "إنجاز تاريخي"، مهنئا الشعب السوداني على إجازة التشريع، الذي يقدم مساعدات تنموية ودعما ماليا لبدء عملية الإعفاء من الديون.

وقال حمدوك، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الآن أوفت الحكومة الانتقالية بأحد أكبر وعودها للشعب السوداني، ونخطو خطوة كبيرة جدا في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية، بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية".

وأعرب حمدوك عن شكره لكل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعزز مصالح السودان ويساهم في ترسيخ الإنتقال الديمقراطي بالسودان، موضحا أن أبرز ما تضمنه القانون، هو استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر المقدر بنحو 1.1 مليار دولار، بجانب مبلغ المليار دولار الذي التزمت أمريكا بدفعه كمتأخرات السودان للبنك الدولي.