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مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

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مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصراوي Masrawy

07:52 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


المنيا - محمد النادي:

لقي 7 مواطنين مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل، على طريق بلنصورة المؤدي إلى الصحراوى الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوبي محافظة المنيا.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود خليل إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة نقل ومقطورة وتروسيكل على طريق بلنصورة المؤدي الى الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن مصرع 7 مواطنين، جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام، وجاري التعرف على هوياتهم ومحل إقامتهم.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالدعبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.

حرر بذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، والوقوف علي أسباب الحادث، وجرى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

يشار أن الطريق الصحراوي الشرقي، شهد السبت الماضي وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب الشبوره المائية، ونتج عن ذلك مصرع 6 مواطنين.

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