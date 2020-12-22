أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور -
ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية -
الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا والدفاع المشترك عن التعددية والتجارة الحرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تخفيض 50% لعدد العاملين بالجهات الحكومية في المنوفية.. وحظر بعض الأنشطة

Print
تخفيض 50% لعدد العاملين بالجهات الحكومية في المنوفية.. وحظر بعض الأنشطة تخفيض 50% لعدد العاملين بالجهات الحكومية في المنوفية.. وحظر بعض الأنشطة

مصراوي Masrawy

07:47 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، توجيهًا عامًا إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء كافة المصالح الحكومية بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار المستجد، والحفاظ على التدابير الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجه الثانية من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

قرر المحافظ تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50 % من إجمالي عدد العاملين بها، بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشأت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية