الجيش الليبي يُسيطر على مدينة اتخذتها ميليشيات "السراج" مقرًا لها

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مصراوي Masrawy

وكالات

أفادت فضائية "العربية" السعودية، مساء الثلاثاء، بإن الجيش الليبي دخل مدينة أوباري جنوبي البلاد، وسيطر عليها بشكل كامل.

وشن الجيش الليبي، عملية عسكرية، في 6 ديسمبر الجاري، بهدف إحكام السيطرة على مدينة أوباري جنوب البلاد، ونجح في فرض سيطرته على ما يسمى معسكر "المغاوير" بأوباري، والذي تتخذه الميليشيات التابعة لحكومة السراج مقرًا لها.

والتقى ‏الوفد الليبي، الذي يزور القاهرة حاليًا، برئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، حيث ضم الوفد الليبي مختلف أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات، ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلاً عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقًا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

ونقلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية في شؤون ليبيا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقادة الجنوب الليبي الذين يزورن مصر حاليًا.

ونقل رئيس اللجنة، للوفد تحيات الرئيس السيسي، كما أكد، في لقاء ظهر اليوم، مع الأشقاء أن الرئيس ‏السيسي كان ولا يزال حريصًا على وحدة الأراضي الليبية وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددًا على رفضه الكامل ‏للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏ وهذا.

وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية؛ لدعم الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار مادامت مبنية على الشموليه في الحل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت في وقت سابق من الشهر الجاري، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل، الذي أنشئ في سياق عملية برلين، على أن "احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا".

وفي 15 ديسمبر الجاري، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لاطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية ولاطلاعهم على خطط البعثة للمضي قدمًا في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.

وتأتي العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتستمر تركيا في انتهاكتها في ليبيا، حيث صادق البرلمان التركي الثلاثاء، على مذكرة قدمتها الرئاسة في 12 ديسمبر الجاري لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا وأفغانستان، لمدة 18 شهرًا إضافيًا، اعتبارًا من 2 يناير 2021، حسبما نقلت وكالة الأناضول.