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جامعة جازان تواصل تدريب الكوادر الوطنية على أنظمة الأمن المعلوماتي

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ضمن برنامج "تمهير" الذي يستمر 3 شهور بالتعاون مع صندوق "هدف"

جامعة جازان تواصل تدريب الكوادر الوطنية على أنظمة الأمن المعلوماتي

تواصل جامعة جازان ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات تدريب 19 شابًّا وشابة على الأنظمة المعلوماتية ضمن برنامج "تمهير" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ضمن جهود الجامعة لإحلال وتدريب الكوادر الوطنية لإعدادهم لسوق العمل.

وفي التفاصيل: أوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم؛ أن العمادة وبدعم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ تواصل أداء دورها الاجتماعي والوطني بتطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، عبر إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى تميز البرنامج المقدم للمتدربين والمتدربات الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، منوهًا إلى ما يتمتع به الشباب السعودي من قدرة عالية على التعلم والتدرب، وإتقانهم للعديد من المهارات في فترة وجيزة، مضيفًا أن العمادة استفادت من قدراتهم التي تعكس ما يتمتعون به من حرص على الجودة والإتقان في المهام الموكلة لهم.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437هـ، وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

جامعة جازان تواصل تدريب الكوادر الوطنية على أنظمة الأمن المعلوماتي

جامعة جازان تواصل تدريب الكوادر الوطنية على أنظمة الأمن المعلوماتي

جامعة جازان عمادة التعليم الإلكتروني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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