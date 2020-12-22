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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي ‏الوفد الليبي، الذي يزور القاهرة حاليًا، برئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، حيث ضم الوفد الليبي مختلف أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات، ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

ونقل رئيس اللجنة، للوفد تحيات الرئيس السيسي، كما أكد، في لقاء ظهر اليوم، مع الأشقاء أن الرئيس ‏السيسي كان ولا يزال حريصًا على وحدة الأراضي الليبية وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددًا على رفضه الكامل ‏للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏ وهذا.

وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية؛ لدعم الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

‏وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا، داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية، لكل البلدين وللحفاظ علي وحده ليبيا.

‏وفي السياق، استعرض أعضاء الوفد ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك ‏أهل الجنوب من تردى للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم.. والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج.

وطالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر في حلحله ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين.

وأكد الجانب المصري استعداده الكامل للاستجابة لجميع الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

‏ ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي في عقد سلسله من اللقاءات مع أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي وأشقائهم المقيمين في مصر.