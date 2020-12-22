أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد دعم المجلس لليمن

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مصراوي Masrawy

السعودية - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبه في ظل الشرعية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، مثمنًا حرص جميع الأطراف على تسريع تنفيذ الاتفاق.

وأعرب الحجرف عن تمنياته للحكومة الجديدة التوفيق لما فيه خير وازدهار اليمن، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار.