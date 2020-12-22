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إحالة 7 موظفين بمركز الحسنة للتحقيقات لتغيبهم عن العمل

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إحالة 7 موظفين بمركز الحسنة للتحقيقات لتغيبهم عن العمل إحالة 7 موظفين بمركز الحسنة للتحقيقات لتغيبهم عن العمل

مصراوي Masrawy

07:35 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد اللواء أسامة أحمد محمد، رئيس مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، بعض المصالح الحكومية بنطاق المدينة للاطمئنان على سير العمل وانتظام العاملين، حيث أجرى زيارة إلى مستشفى الحسنة المركزي بقرية بغداد، وتابع سير العمل بالمستشفى والخدمات الطبية وتوفير العلاج للمرضى والنظافة العامة، وحال متابعة دفتر الحضور الانصراف تبين غياب 6 موظفين عن عملهم فأمر رئيس المدينة بإحالتهم للتحقيقات بمعرفة الشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

كما تفقد رئيس المدينة الوحدة المحلية بقرية بغداد وتابع مدى الانضباط في العمل وبعد الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف تم تحويل عدد (١) موظف بها للشؤون القانونية لعدم تواجده بمقر عمله.

وأكد على ضرورة الالتزام والتواجد المستمر لتسهيل مصالح الأهالي بالقرية وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف أو يقصر في أداء وظيفته وذلك حفاظًا على مصالح المواطنين في جميع القرى وتوفير كافة الخدمات لهم.

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