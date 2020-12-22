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"البيئة": أعداد الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز تجاوزت ٩ آلاف

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أكدت استبعاد 6 منها فقط

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز خدماتها البيطرية المقدمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ بدايته حتى يوم أمس الأول، وفي مقدمتها تجاوز أعداد الإبل المشاركة أكثر من ٩ آلاف، وأعداد المشاركين تجاوزت ٧٠٠ مشارك في البوابات الداخلية والخارجية للمهرجان.

وأضافت: "لم يتم استبعاد سوى ٦ إبل حتى اللحظة. وأعداد المشاركين في البوابة الخارجية للمزاين بلغت ٥٣٥ مشاركًا بإبل بلغ عددها ٥٣٠٣. أما البوابة الداخلية فقد شارك بها ٢١٤ مشاركًا، بعدد إبل٤٠٥٣، وتم استبعاد ٦ إبل مخالفة".

وواصلت "الوزارة" استعراض جهودها فيما يتعلق بالعيادة الطبية والبيطرية.. فقد وصل عدد الحالات المرضية ٤١٦حالة، وعدد حالات العمليات الجراحية ١١ حالة، وعدد حالات الطوارئ ٢٣ حالة، وعدد عينات المختبر ٤ عينات.

وعن الخدمات البيطرية للمشاركين "المزاين" قالت: "عدد الإبل المرقمة والمفحوصة ٧١٩٣، وعدد إصدار بطاقات المشاركة ٦٢٣ بطاقة، وأخيرًا عدد العينات المرسلة إلى مدينة الملك عبدالعزيز بمنطقة الرياض ٦٢٥ عينة، وعدد الفرق المشرفة بالمهرجان ٦٠ فرقة ميدانية".

وزارة البيئة والمياه والزراعة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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