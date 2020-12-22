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تشميع ٥ منشآت تجارية بالإسكندرية لمخالفة قرار مواعيد الغلق

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تشميع ٥ منشآت تجارية بالإسكندرية لمخالفة قرار مواعيد الغلق تشميع ٥ منشآت تجارية بالإسكندرية لمخالفة قرار مواعيد الغلق

مصراوي Masrawy

07:26 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ٥ منشآت تجارية لمخالفتها قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية ومخالفة ضوابط العمل.

ذكر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم، أن إدارة حي وسط أغلقت 3 منشآت مخالفة تضمنت مطعم بطريق الكورنيش و2 كافتيريا بنطاق الحي، فيما جرى التشديد على المحال والكافيهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال.

وأضاف بيان المحافظة أن الإجراءات شملت غلق منشأتين تجاريتين بنطاق حي شرق في كل من شارع اللواء أحمد علي وشارع الدلتا بمنطقة سيدي جابر لعدم اتباعها الضوابط اللازمة.

وأشار إلى أن حي شرق واصل أعمال حملة إزالة إشغالات الطريق بمناطق السيوف وسموحة، جرى خلالها رفع الحواجز من كتل خرسانية وحواجز حديدية ومعوقات الطريق التي تهدف لحجز أماكن خاصة للسيارات.

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