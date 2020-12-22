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نيكولاي ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا

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نيكولاي ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا نيكولاي ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا

مصراوي Masrawy

07:29 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

اعتذر السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، مساء الثلاثاء، عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لأسباب عائلية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو دجوتيريش، رشح البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميًا خاصًا إلى ليبيا، الأسبوع الماضي، خلفًا للمستقيل غسان سلامة، الذي تنحى منذ شهور.

ويشغل ملادينوف منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015. وخلال مهمته هذه واجه العديد من التحديات تمثلت في فترات من التوتر بين غزة وإسرائيل وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأجرى ملادينوف مناقشات عديدة مع لتجنب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

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