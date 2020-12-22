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بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

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بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

مصراوي Masrawy

07:23 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 36 ألفا و804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وأظهرت البيانات الحكومية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 691 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ وهذا الرقم يُعد ارتفاعًا هائلاً عن عدد الوفيات التي تم تسجيلها أمس الاثنين 215 وفاة، وأول أمس الأحد عندما تم تسجيل 326 وفاة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة حتى الآن إلى 2 مليون و110 ألاف و314 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 68 ألفا و307 وفيات.

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