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فرق التفتيش النسائية تنفذ حملة على سوق شهير بجدة وترصد خمس مخالفات

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لمتابعة مدى الالتزام بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل

فرق التفتيش النسائية تنفذ حملة على سوق شهير بجدة وترصد خمس مخالفات

نفذت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش مفاجأة على أحد أشهر الأسواق في جنوب غرب محافظة جدة لمتابعة مدى التزامها بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

وشارك في الجولة مدير عام فرع الوزارة فهد بن رقوش، ورافقه فيها مساعد لقطاع العمل محمد جلال، ومديرة التفتيش النسائي بمكتب عمل جدة أمل المحمدي، إضافة إلى تسع مفتشات وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

وأسفرت الحملة عن إجراء 60 جولة على المحلات داخل السوق فيما بلغ عدد المحلات الملتزمة بالتوطين 38 محلاً وبلغ عدد المحلات الغير ملتزمة 5 محلات وعدد إجراءات الضبط 1 وعدد الإنذارات 4 .

وتأتي الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة لفرع الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

فرق التفتيش النسائية تنفذ حملة على سوق شهير بجدة وترصد خمس مخالفات

فرق التفتيش النسائية تنفذ حملة على سوق شهير بجدة وترصد خمس مخالفات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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