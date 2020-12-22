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"حقيبة خاصة" لأعضاء مجلس النواب الجدد.. فما محتوياتها؟

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"حقيبة خاصة" لأعضاء مجلس النواب الجدد.. فما محتوياتها؟ "حقيبة خاصة" لأعضاء مجلس النواب الجدد.. فما محتوياتها؟

مصراوي Masrawy

07:12 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القاهرة- مصراوي:
شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الأعضاء الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرًا، وسط إجراءات احترازية كبيرة اتخذتها الأمانة العامة لمواجهة .

وسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب، تسليم النواب عقب استخراجهم كارنيه العضوية، حقيبة لتسهيل مهام عملهم خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن ٧٥ نائبا حصلوا على كارنيهات عضويتهم من مجلس النواب، من أصل ١٠٠ نائب من قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

ويرصد مصراوي، أبرز محتويات حقيبة أعضاء البرلمان:
- جهاز التابلت الذي يحتوي على نسخة إلكترونية من الدستور المصري والقوانين والتشريعات اللازمة.
- كارنية أعضاء مجلس النواب 2021
- ملفات بالنسخة الإلكترونية عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس.
- دفتران لكل برلماني بهما نماذج لبعض الأدوات الرقابية اللازمة
- أجندة خاصة بالأعضاء
- قلم تذكاري يتضمن شعار مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في
- بطاقة التصويت الشخصي للاستخدام داخل القاعة الرئيسية بمجلس النواب الجديد

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