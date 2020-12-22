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"الاتفاق" بثلاثية يعرقل "الفيصلي".. ويتجاوزه في الترتيب

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ثأر لنفسه والخروج من الكأس

حقق الاتفاق فوزاً مثيراً على شقيقه الفيصلي في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من نعيم سليتي في الدقيقة 24 واللاعب فيليب كيش والمهاجم وليد أزارو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 14 ليتجاوز الفيصلي في ترتيب المسابقة بعد أن بقي رصيده عند النقطة رقم 13.

الاتفاق الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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