بلدية خميس مشيط  تشدد أعمال الرقابة على المطاعم والمنشآت الصحية

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تسجيل 53 مخالفة.. وإتلاف نحو 346 كجم من المواد الغذائية

شددت بلدية محافظة خميس مشيط، من أعمال الرقابة الصحية، وكثفت حملة سلامة الغذاء على المطاعم.

جاء ذلك، خلال جولتها الرقابية، اليومين الماضيين، حيث تم التركيز على المنشآت الصحية لرفع جودة وسلامة الغذاء، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، إن بلدية خميس مشيط، نفذت جولات رقابية، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها زيارة 108 منشآت صحية.

وأضاف أنه تم تسجيل مخالفة 53 منشأة، وسحب 33 عينة غذائية مخبرية ومسحات للعاملين، بالتعاون مع مختبر البلدية، ومصادرة وإتلاف 28 لترًا من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها.

ونحو 346 كجم من المواد الغذائية، مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مخالفة منشآت، بسبب تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية.

وأوضح "الحويطي"، أن هذه الحملة تهدف إلى رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، داعيًا المواطنين والمقيمين، بمشاركة الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال رقم البلاغات الموحد 940 .

بلدية محافظة خميس مشيط الرقابة الصحية