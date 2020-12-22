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نتنياهو: الرحلة من إسرائيل إلى المغرب "تاريخية"

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نتنياهو: الرحلة من إسرائيل إلى المغرب "تاريخية" نتنياهو: الرحلة من إسرائيل إلى المغرب "تاريخية"

مصراوي Masrawy

06:58 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول رحلة جوية بين إسرائيل والمغرب بأنها "رحلة تاريخية" حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكتب نتنياهو، تغريدة على تويتر، قائلاً: "تحدث إلى الوفد الذي وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتعزيز السلام في المنطقة" مضيفًا: "عقدنا 4 اتفاقيات سلام في 4 أشهر. صنع السلام من أجل السلام".

وقال: "نخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا".

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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