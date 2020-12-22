القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يزور جنود بلاده في أفغانستان

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واشنطن - (د ب أ)

توجه كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إلى أفغانستان لزيارة جنود بلاده بمناسبة عيد الميلاد وتأتي هذه الزيارة قبل سحب المزيد من الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم أنه لم يتم الإعلان عن الزيارة في وقت مسبق لأسباب أمنية، وذكرت أن ميلر التقى في كابول الرئيس الأفغاني أشرف غني، للتباحث حول التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وأضافت الوزارة أن ميلر عقد لقاءات مع قيادات عسكرية في أماكن مختلفة كما زار جنودا لتوجيه الشكر إليهم على المهمة التي يقومون بها ولاسيما في ظل انفصالهم عن عائلاتهم في عيد الميلاد.

وكان ميلر قد زار قوات بلاده في الصومال في نهاية نوفمبر الماضي بمناسبة عيد الشكر.

وكان الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية، قد أجرى محادثات مع ممثلين بارزين لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة في الأسبوع الماضي، وفي أعقاب ذلك سافر إلى كابول للتباحث مع غني.

وفي سياق الزيارة، تم الإعلان أن ميلي كان قد التقى ممثلين بارزين للحركة في يونيو الماضي.

كانت الحكومة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع طالبان في فبراير الماضي، ونصت الاتفاقية على تعهد بسحب كل القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية أبريل 2021، مقابل التزام طالبان بإجراء محادثات سلام مع الحكومة في كابول وتعهدها بتقليل العنف بشكل ملحوظ.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أعلن قبل شهر عن تخفيض آخر لقوات بلاده إلى 2500 جندي بحلول منتصف يناير المقبل.