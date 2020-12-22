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الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية العام

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الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية العام الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية العام

مصراوي Masrawy

06:43 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

بروكسل - (ا ف ب)

ستتسلم دول الاتحاد الأوروبي، 12,5 مليون جرعة من لقاح شركتي بايونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، بحلول نهاية العام، وفق ما أعلنه المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت. وستتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية الجرعات خلال عمليات النقل والتخزين تحسبًا لأعمال شغب أو عمليات إرهابية.

وأعلنت شركة بايونتيك الألمانية أنها وشركة فايزر الأمريكية ستقومان بتوريد 12,5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض (كوفيد-19) للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال شون ماريت المدير التجاري لبايونتيك للصحفيين، إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.

ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6,25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية الإثنين.

وقال ماريت في إفادة صحافية، إنه سيتم في غضون خمسة أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وستعمل دول الاتحاد على اتخاذ معايير أمنية لضمان وصول الجرعات. ففي فرنسا أصدرت تعليمات للبلديات باتخاذ إجراءات السلامة والأمان استعدادا لوصول اللقاح. وستكون الجرعات في البداية مصحوبة بسيارات الشرطة أو حتى الطائرات المسيرة بهدف مراقبة شاحنات النقل وما حولها.

وسيتم الحفاظ على سرية مراكز التوزيع المؤقتة، التي سينقل منها اللقاح إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين. وتتحسب الحكومة لوقوع احتجاجات لجماعات معادية للقاح حول مراكز التخزين، أو أعمال إرهابية تستهدف هذه المواقع. وقالت السلطات إنها رصدت محاولات تجسس إلكترونية على هذه المراكز.

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