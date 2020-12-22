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المتحدث باسم نتنياهو: السلام مع الدول العربية مصلحة عليا لإسرائيل

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المتحدث باسم نتنياهو: السلام مع الدول العربية مصلحة عليا لإسرائيل المتحدث باسم نتنياهو: السلام مع الدول العربية مصلحة عليا لإسرائيل

مصراوي Masrawy

06:37 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

علق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، على اتفاقيات التطبيع بين بلاده والدول العربية المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم" قائلاً: "نعيش لحظة تاريخية في مسار السلام".

وقال جندلمان، في لقاء خاص مع "سكاي نيوز" عربية، إن بلاده تسعى لخطوات عملية لإطلاق العلاقات بينها وبين والمغرب، مشددًا على أن العمل المشترك سيصب في مصلحة تل أبيب والرباط.

وأكد على أن السلام مع الدول العربية يعتبر مصلحة عليا لإسرائيل، لافتًا إلى أن بلاده تسعى إلى توسيع دائرة السلام.

ودعا المتحدث باسم نتنياهو، القيادة الفلسطينية إلى العودة للمفاوضات، مؤكدًا أن السلام ضروري لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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