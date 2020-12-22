"مهندسين الإسكندرية" تناقش ترشيد الطاقة وحماية البيئة بالطرق غير التقليدية

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الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل، ندوة بعنوان "ترشيد الطاقة وحماية البيئة بالطرق غير التقليدية"، يلقيها الدكتور محمد البري خبير استشاري الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

قال الدكتور حسن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتي في إطار الاهتمام بقضايا التنمية الصناعية والاقتصادية وتوفير وترشيد الطاقة وحماية البيئة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الندوة تتناول محاور منها استراتيجيات ترشيد الطاقة وحماية البيئة، والطرق غير التقليدية في ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، والمفهوم الشامل لدراسات الجدوى في مشروعات الطاقة ونظرية "4E"، التي تشمل الطاقة والطاقة المتاحة للاستخدام والبيئة والاقتصاد، ونظرية التبريد بالامتصاص، واستخدام حرارة العادم في توليد أحمال التبريد، والمردود البيئي لمشروعات ترشيد الطاقة.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الندوة، لافتًا إلى أنه من المقرر بث اللقاء عبر صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي.