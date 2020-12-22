أمين "النواب": البرلمان الجديد سيكون أكثر تنظيمًا وتماسكًا

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مصراوي Masrawy

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن عدد الأعضاء الذين تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول لاستقبال الأعضاء الجدد بلغ 75 نائبا من إجمالي 100 نائب مخصص لهم اليوم الأول.

وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء اليوم الأول، أن النواب الذين لم يتسلموا كارنيهاتهم يستطيعون الحصول عليها في أي وقت من مكتب الأمين العام.

وأوضح أن البرلمان الجديد الذي سيبدأ أعماله في يناير المقبل سيكون أكثر تماسكا وتنظيما من الناحية السياسية، حيث يضم ١٣ حزبا سياسيا.

ووجه "فوزى" الشكر للقوى الحزبية التىساعدت في خروج هذا اليوم بشكل جيد، وتابع: «اشكر حزب مستقبل وطن الذي بمساعدته استطعنا تغطية 100% من بطاقات العضوية مطبوعة، والنواب حصولا على البطاقة وحقيبة رمزية بها تابلت مجهز لاستخدامه عن بعد ومتوفر به كل الأدوات الرقابية التي يستخدمها العضو وسيتم عقد دورة تدريبية للاعضاء للتعالم مع التابلت".

وأشار إلى عدم حدوث أي تزاحم في اليوم الأول.