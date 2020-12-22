أخبار عاجلة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
الرياض تشهد حكم القصاص من عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً بالرصاص -
الهند تعلن إفشالها هجوما بالقنابل اليدوية على معبد هندوسي -
القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط -
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك) -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات -
رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين "النواب": البرلمان الجديد سيكون أكثر تنظيمًا وتماسكًا

Print
أمين "النواب": البرلمان الجديد سيكون أكثر تنظيمًا وتماسكًا أمين "النواب": البرلمان الجديد سيكون أكثر تنظيمًا وتماسكًا

مصراوي Masrawy

06:33 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن عدد الأعضاء الذين تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول لاستقبال الأعضاء الجدد بلغ 75 نائبا من إجمالي 100 نائب مخصص لهم اليوم الأول.

وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء اليوم الأول، أن النواب الذين لم يتسلموا كارنيهاتهم يستطيعون الحصول عليها في أي وقت من مكتب الأمين العام.

وأوضح أن البرلمان الجديد الذي سيبدأ أعماله في يناير المقبل سيكون أكثر تماسكا وتنظيما من الناحية السياسية، حيث يضم ١٣ حزبا سياسيا.

ووجه "فوزى" الشكر للقوى الحزبية التىساعدت في خروج هذا اليوم بشكل جيد، وتابع: «اشكر حزب مستقبل وطن الذي بمساعدته استطعنا تغطية 100% من بطاقات العضوية مطبوعة، والنواب حصولا على البطاقة وحقيبة رمزية بها تابلت مجهز لاستخدامه عن بعد ومتوفر به كل الأدوات الرقابية التي يستخدمها العضو وسيتم عقد دورة تدريبية للاعضاء للتعالم مع التابلت".

وأشار إلى عدم حدوث أي تزاحم في اليوم الأول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية