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إحباط محاولة تهريب عملات وقطع أثرية قبل تصديرها لأمريكا

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إحباط محاولة تهريب عملات وقطع أثرية قبل تصديرها لأمريكا إحباط محاولة تهريب عملات وقطع أثرية قبل تصديرها لأمريكا

مصراوي Masrawy

06:28 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية والقطع الأثرية.

وذكرت مصلحة الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى الاشتباه في مشمول البيان الجمركي، وهو عبارة عن 3 طرود اسطمبات مصدرة لأمريكا.

وأضافت أنه بمعاينة الطرد تبين وجود 89 قطعة معدنية وقديمة مخبأه داخل اسطمبات بلاستيك في كونها ذات قيمة أثرية.

وأوضحت أنه جرى عرض المشمول على فرع الوحدة الأثرية بميناء القاهرة الجوي، فأفادت بأنها عبارة عن 85 قطعة عملة معدنية أثرية متنوعة مختلفة العصور ومن العصر البطلمي و3 "جعران" أثري، تحمل كتابات هيروغليفية وحجر أثري منقوش، والجميع يخضع لقانون حماية الأثار.

وقررت رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية هالة محمود اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات .

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