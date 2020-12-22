خسر 50 ألف جنيه في لعبة.. حفظ التحقيقات في انتحار شاب بالساحل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الساحل، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب يعمل سائقًا بإحدى شركات "النقل التشاركي" بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا يفيد انتحار أحد الأشخاص، وبانتقال قوة أمنية تبين قيام "ب. أ" 28 سنة، بجرح يده وقدمه بـ"موس" ثم ألقى نفسه من نافذة الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي أودى بحياته في الحال.

ودلت التحريات أن المتوفى ساءت حالته النفسية بعد خسارته 50 ألف جنيه في لعبة مراهنات إلكترونية.