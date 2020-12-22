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وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان في 6 يناير المقبل

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وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان في 6 يناير المقبل وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان في 6 يناير المقبل

مصراوي Masrawy

06:27 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

يزور وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن، على رأس وفد رفيع، السودان في 6 يناير المقبل، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين في وزارات المالية، والري، والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي، والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان، وموضوع حل الديون، وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإجازة الكونجرس الأمريكي لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان، مضيفة أن الزيارة تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددًا من دول المنطقة.

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