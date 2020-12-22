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"بدأها بالسلام عليكم".. أول محادثة بين قائد الطائرة الإسرائيلية ومطار الرباط ()

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"بدأها بالسلام عليكم".. أول محادثة بين قائد الطائرة الإسرائيلية ومطار الرباط (فيديو) "بدأها بالسلام عليكم".. أول محادثة بين قائد الطائرة الإسرائيلية ومطار الرباط ()

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06:17 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

نشر حساب إسرائيل بالعربي، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع للمحادثة الأولى، بين قائد طائرة "السلام" الإسرائيلية التابعة لشركة العال وبرج المراقبة في الرباط، قبل هبوطها.

وبدأ قائد الطائرة محادثته مع برج المراقبة في الرباط، بإلقاء التحية باللغة العربية، قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" قبل أن يطلب الهبوط في المطار.

ووصلت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب إلى الرباط، مساء الثلاثاء، في خطوة رمزية بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة من الولايات المتحدة.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

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