★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

استقبل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف اليوم، وفدًا متخصصا من هيئة الأوقاف السودانية، برئاسة عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية بالسودان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أطلعهم على تجربة الهيئة في إدارة واستثمار أعيان الوقف، وعلى أطلس الأوقاف المصرية حيث أبدوا انبهارهم الشديد بالتجربة المصرية في إدارة وحسن استثمار أعيان وأموال الأوقاف، متطلعين إلى الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأوقاف السودانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة، مبديا استعداد هيئة الأوقاف المصرية لأي برامج تدريبية يطلبها الجانب السوداني في هذا المجال.