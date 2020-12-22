متحدث "العدل" لـ"سبق": لا صحة لفرض رسوم على تحديث الصكوك

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عملية التحديث إلكترونية عبر بوابة ناجز

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق أنه لا صحة لما يتداول من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.

وأكد في معرض إجابته على استفسار "سبق" أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.

وبين المطلق أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأضاف أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق