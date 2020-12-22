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العراق يغلق الحدود لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

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العراق يغلق الحدود لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا العراق يغلق الحدود لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

06:06 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

قررت العراقية اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود باستثناء الحالات الطارئة ومنع السفر إلى عدد من دول العالم لمواجهة السلالة الجديدة من .

وذكر بيان للحكومة العراقية، أنه تم تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم وتهدد بالخطر.

وطالبت الحكومة في البيان المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى ومنع السفر إلى كل بريطانيا، وجنوب افريقيا،و استراليا،والدانمارك،وهولندا، وبلجيكا،وايران، واليابان، وأي دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلاً وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في أماكن تخصص لهذا الغرض.

وشدد البيان، على عدم السماح للوافدين بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض من خلال الفحص ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

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مصراوي Masrawy

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