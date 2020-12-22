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هولندا تخطط لرفع الحظر المفروض على المسافرين من بريطانيا

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هولندا تخطط لرفع الحظر المفروض على المسافرين من بريطانيا هولندا تخطط لرفع الحظر المفروض على المسافرين من بريطانيا

مصراوي Masrawy

06:01 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أمستردام - (د ب أ)

تخطط هولندا لرفع الحظر الذي فرضته على المسافرين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، طالما كانت نتائج فحوصهم سلبية لكوفيد- 19، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة النقل كورا فان نيوينهاوزن، إن المسافرين الذين يدخلون البلاد سيضطرون بعد ذلك إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، وفقًا لقناة "إن أو إس".

وأضافت أن المحادثات جارية حاليًا مع شركات الطيران ومشغلي العبارات بشأن كيفية مراقبة نتائج الاختبارات.

وذكرت الوزيرة أنها لا تستطيع التعهد باستئناف السفر قبل أعياد الميلاد.

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