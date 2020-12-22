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الصحة تعلن تخفيض العمالة بسبب كورونا.. واستثناء فئة من القرار

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الصحة تعلن تخفيض العمالة بسبب كورونا.. واستثناء فئة من القرار الصحة تعلن تخفيض العمالة بسبب كورونا.. واستثناء فئة من القرار

مصراوي Masrawy

06:02 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، تخفيض العمالة بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة للديوان العام، في حالة الضرورة، ووفقًا لما يُقدره رئيس القطاع أو الجهة وما تصدره من ضوابط بما يضمن حسن سير العمل.

يأتي ذلك حفاظًا على العاملين بديوان عام الوزارة ووحداتها التابعة، والمترددين عليها طالبي الخدمات الصحية من أية تداعيات مرتقبة جراء المستجد، ووفقًا لمتطلبات حاجة العمل وواجباته، وبما يحقق الصالح العام.

واستثنى القرار الذي أصدره اللواء رفعت الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، العاملين بالإدارات ذات الصلة بإدارة أزمة كورونا في كل قطاع، مع مراعاة عدم تكدس أيًا من المواطنين أو العاملين في أماكن تقديم الخدمة.

كما نص القرار على التزام كل قطاع بوضع خطة عمل تضمن الحفاظ على معدلات الأداء وجودة المخرجات، على أن يتولى كل قطاع بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، المسؤولية كاملة عن إدارة الأزمة داخل القطاع أو الجهة باستخدام السلطة المخولة إليه، وبما لا يتعارض مع الصالح العام.

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