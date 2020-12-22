إعفاء من التربية العسكرية وتكاليف جراحة.. أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة

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مصراوي Masrawy



الدقهلية - رامي محمود:

عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسته رقم 571 برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، لاستعراض الإجراءات الوقائية التى جرى اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا سير العملية بكليات الجامعة.

شدد الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل الكليات، وأثناء امتحانات نصف العام الدراسي بالكليات العملية.

بينما استعرض الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تقريرًا عن سير العملية بكليات الجامعة، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس على المنصة الإلكترونية للجامعة، والتي جرى رفع 164 ألف مادة تعليمية عليها، وتسجيل 7.6 مليون مشاهدة للطلاب.

وفي السياق، وافق مجلس الجامعة على عقد امتحان فرصة ثانية بديلة للطلاب المقبول عذرهم المرضي من مجلس الكلية بسبب جائحة كورونا، على أن يتم عقد الامتحان بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي، على أن يطبق نفس الإجراء على الامتحانات العملية.

كما قرر المجلس إعفاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية - مكفوفين - الصم والبكم بمختلف فئاتهم - طلاب الدمج) من أداء التربية العسكرية، وإعفاء طالبة بكلية التربية من تكلفة عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة.

أيضًا، عرض الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأمور التنظيمية للقطاع والتي تتضمن عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الصيدلة وجامعة براونشفانغ التقنية بألمانيا، لتكون إطارًا للمشروع البحثي المقدم لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) وصندوق البحث المصري الألماني (GERE)، وإنشاء مكتب خدمات البحث العلمي بكلية التربية، وإنشاء مركز دراسات تراث العمارة والاستدامة بكلية الفنون الجميلة.

وأصدر المجلس قرارات جديدة بشأن 43 عضو هيئة تدريس، شملت منح 8 أعضاء اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، و14 اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، وتعيين 8 بوظيفة زميل.