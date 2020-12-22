أخبار عاجلة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
الرياض تشهد حكم القصاص من عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً بالرصاص -
الهند تعلن إفشالها هجوما بالقنابل اليدوية على معبد هندوسي -
القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط -
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك) -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات -
رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق معمل حلويات في الهرم

Print
المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق معمل حلويات في الهرم المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق معمل حلويات في الهرم

مصراوي Masrawy

06:00 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة ملابسات حريق التهم محتويات معمل لتجهيز الحلوى بمنطقة الهرم، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة كفر الجبل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد والمقدم محمد إمام.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن على مساحة 120 مترا، يتخذه مالكه معملا لتجهيز الحلوى.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات، وتبين بالفحص نشوبه نتيجة ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية