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لمدة 15 يوما.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور الفردوس

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لمدة 15 يوما.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور الفردوس لمدة 15 يوما.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور الفردوس

مصراوي Masrawy

05:52 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحور الفردوس لمدة 15 يوما.

تستلزم الأعمال غلق مسطح كوبرى الفردوس بالوصلة من ميدان الفردوس اتجاه مسجد الشرطة فقط، مع الاستبقاء على حركة المرور أعلى كوبرى الفردوس وميدان الفردوس اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء ولمدة خمسة عشر يوماً.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- صلاح سالم القادم من نفق الأزهر اتجاه شارع المرور: يسلك يميناً شارع الظافر برقوق فيساراً شارع أحمد بن إينال فيساراً شارع قنصوه واستكمال بشارع أحمد سعيد مروراً بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى، فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

- صلاح سالم القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر: يسلك يميناً شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

- القادم من شارع أحمد سعيد اتجاه مناطق القلعة: يسلك شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

- القادم من الأوتوستراد (بين المقابر) اتجاه مناطق القلعة: يسلك شارع أحمد سعيد مروراً بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

ووجه مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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