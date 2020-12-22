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اغتيال صحفي سوري يعمل لدي تي آر تي العربية

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اغتيال صحفي سوري يعمل لدي تي آر تي العربية اغتيال صحفي سوري يعمل لدي تي آر تي العربية

جي بي سي نيوز :- اغتال مسلحون مجهولون الصحفي حسين خطاب، الذي يعمل لدى قناة تي آر تي العربية التركية، في حي الباب شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”، أن مسحلين مجهولين يستقلون دراجات نارية ويرتدون أقنعة، أطلقوا الرصاص على الصحفي خطاب، ما أدى لمقتله على الفور.

ودُفن جثمان حسين خطاب، دون التوصل إلى منفذي الهجوم، في وقت لازال التحقيق مستمرًا في الجريمة.

وتعرض حسين خطاب، مراسل تي آر تي العربية، لهجوم سابق قبل ثلاثة أشهر في منطقة الصفيرة.

ويجري التحقق فيما إن كانت هناك صلة بين الهجمات السابقة والهجوم الأخير الذي أدى لمقتله.

وخطاب (38 عامًا) عمل في العديد من القنوات الدولية إلى جانب القناة التركية العربية.

المصدر: تركيا الآن

جي بي سي نيوز

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