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تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

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روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا
ليس من بينها ما تم الكشف عنه في بريطانيا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

كشفت عن رصد 1420 سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق ما أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا.

وقالت بوبوفا، خلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة ، إن مركز فيكتور الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى كورونا، أجرى تحليل أكثر من خمسة آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت بوبوفا، أن الكشف عن طفرات فيروس كورونا عمل روتيني، مشيرةً إلى أن من بين التي تم الكشف عنها لا توجد سلالة واحدة مرتبطة بتغير صفات الفيروس، بما في ذلك قدرته على الانتقال من شخص لآخر وقدرته على إثارة الأمراض.

وأكدت المسؤولة الروسية، أن الخبراء الروس لم يرصدوا بين السلالات المذكورة تلك التي يتحدث عنها الأطباء في بريطانيا.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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