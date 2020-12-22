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واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و10 كيانات سورية بينهم البنك المركزي

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واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و10 كيانات سورية بينهم البنك المركزي واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و10 كيانات سورية بينهم البنك المركزي

مصراوي Masrawy

05:56 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، عقوبات تتعلق بسوريا تستهدف 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال وزيرة الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين: "قبل عام واحد من هذا الأسبوع، وقع الرئيس دونالد قانون قيصر، وهي خطوة مهمة أكدتها إجراءات اليوم في محاسبة نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه".

وشدد على أن وزارته ستواصل استخدام جميع أدواتها لفضح أولئك الذين يقفون إلى جانب نظام الأسد وتمكين هذه الجرائم من الاستمرار.

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