العدل تقصر خدمات التوثيق على نظام الحجر المسبق.. وتدعم 3 قطاعات بـ750 ألف جنيه لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل قصــــر تقديـم خدمات التوثيق في عدد من فروعها على نظام الحجــــز المسبق مـــن خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك في إطار خطتها لطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وقصرت الوزارة خدماتها بالنسبة لفروع (مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر-الرحــــــاب (محافظة القاهرة)، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد

(محافظة الجيزة)، محرم بك -سيدي جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة (محافظة الإسكندرية)، حيث أتاحت الحجز إلكترونيا في ذات اليوم، ويطبق القرار اعتبارًا من أول يناير 2021.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحيانًا تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع (digital.gov.eg) توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، والتي أتاحت 13 خدة إلكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات : (عام قضايا - رسمي عام - رسمي شامل "عام وبنوك" - الأمور الزوجية - إدارة مركبة - بيع مركبة - توثيق عقد مركبة - إقرارات بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية - الشطب - إقرار رسمي - تصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه".

كما تقدم بوابة مصر الرقمية خدمة "اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده، وإضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه".

ومن جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.