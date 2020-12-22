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"النقل والمواصلات" تتصدى لـ3777 مخالفة في محطات المترو والقطارات

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"النقل والمواصلات" تتصدى لـ3777 مخالفة في محطات المترو والقطارات "النقل والمواصلات" تتصدى لـ3777 مخالفة في محطات المترو والقطارات

مصراوي Masrawy

05:45 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تقدمها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

الإدارة نفذت حملات عدة؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 3 آلاف و777 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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